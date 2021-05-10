وزير الداخلية يشارك في مؤتمر وزاري حول تسيير تدفقات الهجرة بالبرتغال

يشرع وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الإثنين، في زيارة عمل تدوم يومين إلى دولة البرتغال.

وحسب بيان للوزارة، فإن بلجود سيشارك في مؤتمر وزاري رفيع المستوى حول تسيير تدفقات الهجرة والذي ستعقد أشغاله بلشبونة تحت رئاسة الوزير الأول البرتغالي.

وأضاف البيان، أن هذا المؤتمر الوزاري سيعرف مشاركة واسعة لوزراء الداخلية لدول أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

حيث سيعكف المشاركون في المؤتمر على بحث سبل الشراكة والتنسيق من أجل التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين.