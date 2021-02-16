وزير الداخلية يشدّد على ابتعاد العون العمومي عن الرشوة والمحسوبية

شدّد وزير الداخلية، والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ابتعاد العون العمومي عن الرشوة، والمحسوبية وغيرها من الآفات.

وأشار بلجود، خلال ندوة حول أخلاقيات المرفق العام، أن العوم العمومي مجبر بتقديم خدمات ذات جودة تستجيب لمتطلبات الشعب.

وأضاف الوزير، أن العون مجبر بالعمل على ترقية المواطنين في كل القرارات المتعلقة به، ووضع المعلومات بمتناول المرتفقين.

وقال وزير الداخلية، إن إصلاحات تبسيط الإجراءات، تستوجب الاستثمار أكثر في العنصر البشري من خلال انتقاء كفاءات ذات مبادئ.

وأضاف الوزير، “وتقييم مساهمة الأخلاقيات الوظيفية في تحسين الخدمة، وضرورة إبراز أخلاقه المهنية”.

وأكد بلجود، على ضرورة الاهتمام بشكاوي المواطن وبمتطلباته لاسيما عبر الدعامات التكنولوجية.

ودعا الوزير، إلى وجوب دعم الآليات الكفيلة من خلال التحسيس بأهمية المنهج ونشره على أوسع نطاق.

إضافة إلى إعداد مواثيق توضح القيم الأخلاقية، وواجبات الموظف إزاء المنتفعين، ووضع أطر قانونية لتطبيق ذلك.

وتابع الوزير “والتكوين الدائم للموظفين واعتماد نظام التحفيز للموظفين، وحماية حقوق العون العمومي وتطوير الأساليب الحديثة في الإدارة”.