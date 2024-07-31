وزير الداخلية يشدّد على تبسيط إجراءات معالجة مختلف الرحلات

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي. والمدير العام للأمن الوطني، أمس، بزيارة ميدانية لمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين”. لمتابعة ظروف سير إستقبال المسافرين على مستوى المطارات الدولية خلال موسم الإصطياف.

وخلال الزيارة، إطلع الوزير على ظروف تكفل شرطة الحدود بالمسافرين. سواء القادمين إلى أو المغادرين خارج التراب الوطني، لاسيما فيما يتعلق بمراقبة وثائق السفر والرقابة الأمنية وكذا معالجة الأمتعة. أين شدّد الوزير على ضرورة التكفل الأمثل بالمسافرين وبالأخص أفراد جاليتنا بالخارج. موّجها بالعمل على تبسيط إجراءات معالجة مختلف الرحلات بما يضمن راحة المسافرين، خاصة خلال فترات الذروة.