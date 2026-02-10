وزير الداخلية يشرف على اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف 2026

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على اجتماع للجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لسنة 2026. والذي انعقد بقصر الحكومة اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026.

وحسب بيان الوزارة، فقد خصِّص هذا الاجتماع لمتابعة مدى تقدم التحضيرات الجارية لموسم الاصطياف لسنة 2026 ومدى تجسيد مخرجات الاجتماع الأخير للجنة الوطنية ذاتها المنعقد في نوفمبر 2025.

كما كان هذا اللقاء مناسبة للتذكير بضرورة تعزيز التنسيق القطاعي المشترك على المستويين المركزي والمحلي في تسيير ملف موسم الاصطياف، مع مراعاة اضطلاع كل المتدخلين بمهامهم الأساسية.