وزير الداخلية يشرف على افتتاح أشغال يوم دراسي من تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني

حلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”، للإشراف على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، خصص هذا اليوم الدراسي لمناقشة مقتضيات القانون 25-11 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي.

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