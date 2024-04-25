وزير الداخلية يشرف على افتتاح مهرجان الجزائر للرياضات

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على مراسم الافتتاح الرسمي لمهرجان الجزائر للرياضات FAS 2024 ببلدية بن طلحة بالعاصمة.

وحضر مراسم الإفتتاح، كل من وزيرة الثقافة والفنون، ووزير الاتصال، ووزير السياحة والصناعة التقليدية. ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوفد لعرض عام حول المهرجان والفعاليات المندرجة ضمنه. وتلقى شروحات بخصوص مختلف أبعاده والترتيبات المختلفة التي تم اتخاذها من قبل مصالح ولاية الجزائر قصد انجاحه.

وقدم والي ولاية الجزائر بالمناسبة، كلمة أكد فيها على أن هذا المهرجان يندرج في إطار رفع جاذبية الولاية. واضفاء حركية عليها في إطار إستراتيجية شاملة للرقي بعاصمة البلاد وإعادة تأهيلها.

كما تم إعطاء إشارة الانطلاق لنشاطات سباق الخيل وعروض الفانتازيا التي يحتضنها هذا الموقع.