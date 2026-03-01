وزير الداخلية يشرف على الإحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية

حلّ السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بمقر المديرية العامة للحماية المدنية. للإشراف على فعاليات الاحتفال بـ اليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة.

وكان وزير الداخلية مرفوقا بالوزير والي ولاية الجزائر، المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، و المدير العام للأمن الوطني. بالإضافة كذلك إلى المدير العام للموارد البشرية التكوين و القوانين الاساسية بوزارة الداخلية و المدير العام لشركة اوريدو

ويُنظم هذا الاحتفال هذه السنة تحت شعار: “إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام”

