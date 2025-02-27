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وزير الداخلية يشرف على الإحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية

بقلم أمينة داودي
وزير الداخلية يشرف على الإحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية
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أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. على المراسم الرسمية للإحتفالات باليوم العالمي للحماية المدنية.

وتجرى الفعاليات الإحتفائية بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالجزائر العاصمة. بحضور كل من المدير العام للحماية المدنية والمدير العام للأمن الوطني، و والي ولاية الجزائر. بالإضافة كذلك إلى إطارات سامية وضباط وأعوان بالمديرية العامة للحماية المدنية.

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