وزير الداخلية يشرف على تخرّج عدد من دفعات الحماية المدنية
بقلم عايدة.ع
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، اليوم الثلاثاء، على تخرج الدفعة 17 لرتبة ملازم و الدفعة 48 لأعوان الحماية المدنية بالوحدة الوطنية للتدريب.
وتجري مراسم بحفل التخرج بحضور عدد من أعضاء الحكومة، و مسؤولين سامين بالدولة، وإطارات سامية. و ضباط عن المديرية العامة للحماية المدنية.
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