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قناة النهار

وزير الداخلية يشرف على تقليد الرّتب لرجال الحماية المدنية

بقلم قناة النهار
وزير الداخلية يشرف على تقليد الرّتب لرجال الحماية المدنية
الحماية المدنية
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وزير الداخلية يشرف على تقليد الرّتب لرجال الحماية المدنية

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