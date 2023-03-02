قناة النهار وزير الداخلية يشرف على تقليد الرّتب لرجال الحماية المدنية بقلم قناة النهار نشر في 02 مارس 2023 - 13:02 الحماية المدنية شارك غرِّد أرسل 57 0 وزير الداخلية يشرف على تقليد الرّتب لرجال الحماية المدنية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Tcxhq اقرأ أيضا أجواء شتوية وثلوج بداية من الغد بهذه المناطق قناة النهار 23 فيفري صحة: التبرع بالأعضاء من الميت إلى الحي .. مطلب مرضى القصور الكلوي قناة النهار 21 فيفري الشيخ النوي: الرئيس تبون يتنفض ضد المسؤولين.. "راه يتبع كل صغيرة وكبيرة وعندو الحق يغضب" قناة النهار 21 فيفري سامية طبوش: العامل نفسي ضروري جدا للشفاء من المرض بشهادة الأطباء قناة النهار 17 فيفري برج باجي مختار: قلة المياه .. يهدد إستمرار العمل الفلاحي بالولاية قناة النهار 23 فيفري أحوال الطقس / أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق قناة النهار 24 فيفري تقييم تلاميذ الإبتدائي في التربية الإسلامية.. تلاوة القرآن بأحكام التجويد قناة النهار 13 فيفري "العون حمزة حسان : هذا الموقف قاسني بزاف.."زوج دراري صغار قناة النهار 15 فيفري الجلفة : معالجة أزيد من 1800 ملف مواطن بمندوبية وسيط الجمهورية قناة النهار 14 فيفري بجاية: تفكيك شبكة مختصة في تقليد الأختام للإدارات وللهيئات الرسمية للدولة قناة النهار 19 فيفري