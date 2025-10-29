وزير الداخلية يشرف على تنصيب أوشان واليا لوهران

حلّ اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية و النقل السعيد سعيود بولاية وهران، اليوم الاربعاء، للإشراف على تنصيب ابراهيم اوشان واليا للولاية. خلفا لسمير شيباني الذي تم تحويله الى ولاية قالمة.

ويأتي التنصيب بموجب الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وكان في إستقبال وزير الداخلية بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة كل من السادة الولاة ابراهيم أوشان، سمير شيباني. رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية،نواب البرلمان بغرفتيه،المندوب المحلي لوسيط الجمهورية. ممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني، رئيس دائرة السانيا. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السانيا، أعضاء المجلس الأعلى للشباب.

