وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي المنتدب لآفلو

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الأحد، على مراسم تنصيب بن مراح يونس، واليا منتدبا لآفلو.

وحسب بيان للوزارة، جرت مراسم التنصيب بحضور السلطات المحلية والمنتخبين. وممثلي الأسرة الثورية بالمنطقة وأعيان المنطقة ومشايخها ومختلف فعاليات الهيئات الوطنية والمجتمع المدني.

هذا وحل وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، بالولاية المنتدبة آفلو، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بترقية عدد من الدوائر إلى مصف الولايات المنتدبة.

حيث أشرف الوزير على تنصيب الوالي المنتدب المعين مؤخرا، كما سيتفقد عددا من المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن.