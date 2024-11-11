وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لجانت

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، على مراسم تنصيب أمحمد مومن واليا لولاية جانت.

وجرت فعاليات التنصيب بمقر الولاية، بحضور المنتخبين وأعيان الولاية وإطاراتها ومختلف الفاعلين المحليين.

يشار أن تنصيب الوالي الجديد لولاية جانت جاء في إطار تنفيذ للحركة الأخيرة في سلك الولاة والولاة. المنتدبين، التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 5 نوفمبر 2024.