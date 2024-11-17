وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لبرج باجي مختار

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, إبراهيم مراد, اليوم الأحد، على تنصيب محفوظ بن فليس واليا جديدا لبرج باجي مختار.

ويأتي هذا تنفيذا للحركة الأخيرة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 5 نوفمبر 2024.

وحسب بيان الوزارة، فإن فعاليات التنصيب جرت بمقر الولاية، بحضور المنتخبين، أعيان الولاية وإطاراتها ومختلف الفاعلين المحليين.