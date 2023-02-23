وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لسوق أهراس

أشرف وزير الداخلية إبراهيم مراد اليوم الخميس، على تنصيب زيناي عبد الكريم واليا جديدا لسوق أهراس خلفا للوناس بوزقزة.

وأشاد مراد، في كلمة له بهذه المناسبة، بإنجازات الوناس بوزقزة والذي تم تعيينه واليا لولاية النعامة.

وأكد الوزير، أن الوناس بوزقزقة عرف كيف يعمل ويجعل الآخرين يعملون، منوها بإنجازاته الضخمة مقارنة بالفترة الوجيزة التي عين فيها على رأس الولاية.

مشيرا إلى أن اختياره جاء نتيجة عمله، لكي يكمل رسالته وعمله في ولاية أخرى، ويفعل التنمية بها.

كما أشاد الوزير، بكفاءة واحترافية الوالي الجديد، زيناي عبد الكريم، والذي يملك خبرة وهو من الإطارات المتمرسة في الجماعات العمومية.

ودعا مراد، إلى الإهتمام بالمواطن وفتح الأبواب لكل فعاليات المجتمع المدني.