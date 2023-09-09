وزير الداخلية يشرف على تنصيب والي البليدة الجديد وهذا ما أمر به

أشرف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، على تنصيب اوشان ابراهيم واليا جديدا لولاية البليدة.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد مراد أن البليدة، ولاية معتبرة لم تستغل امكانياتها بعد.

وأشار الوزير، إلى أنه على الوالي الجديد، أن يوظف حنكته وذكائه لتحديد استراتيجية واضحة المعالم والأهداف. وأن يحدد المسلك للوصول إلى تجسيد هذه الأهداف المنشودة.

ودعا الوزير، الكل، على العمل على تجاوز العقبات وتدارك ما فاتنا. والمتابعة الدورية للمشاريع المنجزة وتلك التي هي في قيد الإنشاء.

وكذا مساعدة ومرافقة الشباب في إنشاء المؤسسات الناشئة، بتقديم الدعم الضروري لهم. خاصة وأن ولاية البليدة تتمتع بالمؤهلات والجاذبية الإقتصادية والعمرانية.

وكشف الوزير، أنه سيتم عن قريب تناول على مستوى البرلمان ومجلس الوزراء، مخطط تهيئة الإقليم لولاية البليدة. نظرا لطبيعتها كإمتداد للجزائر العاصمة.

وسيتم دراسة هذا المخطط بما يتماشى مع مشاريع إنجاز المدن الجديدة كبوينان والشريعة وتسييرها، يضيف الوزير.

وأكد مراد، أن المجهودات المبذولة من قبل الدولة كان لها إنعكاس مباشر وإيجابي على حياة المواطن.

مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعميم الرقمنة وتوفير ظروف العيش الكريم للمواطن بترقية الخدمة العمومية.

وواصل الوزير بالقول، أن إهتمام الحكومة منصب على ترقية مناطق الظل. وتوجيه العملية التنموية بها لترقية الوسط الذي يعيش فيه المواطن، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وذكر الوزير، أن المواطن هو ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية، والذي أكد في مناسبات سابقة، أنه يعكف على التكفل بجزئيات الجزئيات التي تهم المواطن.

كما أكد مراد، ونحن مقبلون على الدخول المدرسي، على ضرورة إتخاذ كل الإجراءات لضمان دخول ناجح. من خلال إستلام كل المرافق التربوية والتعليمية والمهنية خاصة المطاعم ووسائل النقل بالمناطق المعزولة. بالإضافة إلى توفير الظروف الملائمة للدخول الجامعي والتكوين المهني.

هذا وذكر الوزير، بتعليمات رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة الأخير. أين ألح على ضرورة استقبال المواطنين والتكفل بإنشغالاتهم بصفة مثلى ومواصلة البرامج التنموية بكل صيغها.

كما أمر بالتقليص من الإستيراد والإبتعاد عن التبعية بإنتاج أكثر، واستغلال العناصر الأخرى المولدة للثورة عدا المحروقات. وكذا إتخاذ التدابير لإسترجاع العقار الصناعي غير المستغل.

وفي الأخير، كشف الوزير، أنه وعن قريب وبعد تنصيب كل الولاة، وبعد الدخول الإجتماعي، سيكون هناك إجتماع جديد للحكومة مع الولاة تحت إشراف رئيس الجمهورية. لمتابعة ما تم تجسيده من قرارات على أرض الواقع.