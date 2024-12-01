وزير الداخلية يشرف على تنصيب والي سيدي بلعباس الجديد

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد, مساء اليوم الأحد, على تنصيب كمال حاجي واليا على سيدي بلعباس, خلفا لسمير شيباني الذي تم تحويله لشغل نفس المنصب بولاية وهران.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ذكر مراد بأن التنصيب يأتي في إطار الحركة التي أحدثها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و بعد تعيين والي وهران الأسبق وزيرا للنقل.

كما شدد مراد على ضرورة تعريف المواطن بجهود السلطات العمومية في مجال التنمية و على مكاسب الولاية على غرار المشروع الجاري تجسيده لتدعيم ولاية سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لبلدية “الرأس الأبيض” (وهران).

وقال الوزير في نفس السياق “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلح كثيرا على مكانة المواطن و التكفل به و هو ما أكد عليه خلال مجلس الوزراء الأخير”.

و في معرض حديثه, أشار مراد إلى المؤهلات الواعدة التي تتوفر عليها ولاية سيدي بلعباس لاسيما في مجال الصناعة و الفلاحة في خضم قانون الإستثمار و الاليات الجديدة التي إستحدثها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار و الوكالات التي تهتم بتطوير السياحة و التعمير.

و هنأ الوزير بالمناسبة جامعة “الجيلالي اليابس”على “المرتبة المرموقة التي سجلتها كأحسن جامعة مغاربيا و إفريقيا في التصنيف العالمي بشنغهاي (الصين) نظير تفتحها على محيطها تماشيا و خصوصيات الولاية “.

و جدد تذكيره بأن “الولاة ملزمون بتحقيق النتائج و أهداف التنمية” قائلا “على الوالي معرفة كل إمكانيات ولايته و مواطن القوة و الضعف و تصور إستراتيجية تحدد أهداف و مسارات التنمية بها و ذلك بإشراك الجميع في العملية و التنسيق مع السلطات المركزية و إزالة كل الصعوبات التي تعيق مسار التنمية التي لابد أن يشعر بها المواطن”.

وتقدم كل من والي وهران سمير شيباني والي سيدي بلعباس كمال حاجي بالمناسبة بشكرهما الخالص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها فيهما متعهدين بالعمل لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة و جعل المواطن في صلب الأولويات.