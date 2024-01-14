وزير الداخلية يشرف على تنصيب والي غليزان الجديد

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، على مراسم التنصيب الرسمي لسامي مجوبي واليا لولاية غليزان، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

هذا وقام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفقد لولاية غليزان.

وعاين الوزير عددا من المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن. وأخرى هادفة لرفع الجاذبية الاقتصادية للولاية وتشجيع الاستثمار المنتج.