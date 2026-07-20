وزير الداخلية يشرف على حفل تخرج بالمدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ51 للمدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوسماعيل، بولاية تيبازة، بحضور السلطات المحلية والأمنية وإطارات القطاع وأولياء الطلبة.

وحسب بيان للوزارة، سيُشرف الوزير بالمناسبة على مراسم تخرج 88 ضابطًا، منهم 58 حاملًا لشهادة الماستر في تخصصي علوم الملاحة والميكانيك البحرية، و30 ضابط ميناء. في إطار دعم الدولة لتكوين كفاءات وطنية مؤهلة لتعزيز قطاع النقل البحري والموانئ ومواكبة متطلبات تطويره.