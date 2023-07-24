وزير الداخلية يشرف على سير عمليات إخماد الحرائق بالمديرية العامة للحماية المدنية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد على سير العمليات الجارية حاليا لاخماد الحرائق عبر ولايات الوطن. وذلك بالمركز الوطني لتسيير وتنسيق العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب بيان الوزارة تلقى وزير الداخلية بالمركز الوطني لتسيير وتنسيق العمليات للمديرية العامة للحماية المدنية عرضا حول مستوى تقدمها وكذلك الوسائل المسخرة لإخماد الحرائق التي عرفتها ولابات الوطن.

وعلى إثر ذلك اسدى ابراهيم مراد توجيهات أين أكد فيها على ضرورة المتابعة الحثيثة لتطور الوضعية وأهمية التنسيق وتعاضد الجهود بين جميع الفاعلين إلى غاية الاخماد النهائي لكل الحرائق. كما أثنى على شجاعة أعوان الحماية المدنية المجندين في مواجهة الحرائق.

وبهذه المناسبة الاليمة ترحّم الوزير على أرواح الشهداء ضحايا الحرائق من مواطنين وأفراد الجيش الوطني الشعبي.