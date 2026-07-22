وزير الداخلية يشرف على مراسم إحياء الذكرى الـ64 لتأسيس الشرطة الجزائرية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة اليوم الأربعاء، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني. على مراسم إحياء الذكرى الرابعة والستين (64) لتأسيس الشرطة الجزائرية. بحضور المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى جانب إطارات سامية من جهاز الأمن الوطني.

واستهلت المراسم بوضع إكليل من الزهور والوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري “جدارية الوفاء”، ترحمًا على أرواح شهداء الواجب الوطني. قبل أن يقوم الوزير بزيارة فضاء العرض المقام بالمناسبة، والذي يوثق لمختلف المراحل التاريخية التي شهدها جهاز الأمن الوطني. ويبرز مسار تطوره وعصرنته، إلى جانب استعراض أبرز التجهيزات والوسائل الحديثة المعتمدة في أداء مهامه. وكذا مختلف المصالح والتخصصات الشرطية. إضافة إلى قيام الوزير بالتوقيع على السجل الذهبي للمديرية العامة للأمن الوطني.

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