وزير الداخلية يشرف على معاينة مناورة ميدانية لمكافحة الحرائق بالشريعة

يشرف اليوم الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بولاية البليدة، على معاينة مناورة ميدانية واسعة النطاق لمكافحة حرائق الغابات بمنطقة واد الكراش بالشريعة.

وكان وزير الداخلية قد حل صبيحة اليوم بمنطقة واد الكراش بالشريعة بولاية البليدة، مرفوقًا بالمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف.

هذا وسيتنقل سعيود إلى ولاية المدية للإشراف على تدشين المقر الجديد للوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور