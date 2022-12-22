وزير الداخلية يشيد باحترافية الشرطة

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، باحترافية وجاهزية مصالح الشرطة. كما أوضح مراد أنها تعد مفخرة الجزائر وتحظى باعتراف الجميع.

وقام وزير الداخلية، بتدوين كلمته في السجل الذهبي للمدرسة التطبيقية للشرطة عبد المجيد بوزيد في البليدة. وهذا خلال مراسم حفل تخرج موحد للطلبة أعوان الشرطة. ومن جهته، كرم المدير العام للأمن الوطني، وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

كما تم تسمية الدفعة المتخرجة باسم شهيد الواجب الوطني محقق رئيسي للشرطة عطا الله عبد اللطيف. وقام كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، على تقليد الرتب وتكريم الطلبة المتفوقين.

ومن جانبه، كرم وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عائلة شهيد الواجب الوطني المرحوم “عطا الله عبد اللطيف”.

وأخذ وزير الداخلية ابراهيم مراد، رفقة المدير العام للأمن الوطني، صورة جماعية مع الطلبة المتخرجين.

وخلال مراسم حفل تخرج موحد للطلبة أعوان الشرطة، قامت فرقة جمهرة العمليات الخاصة للشرطة GOSP، التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الوحدة الجوية للأمن الوطني بتنفيذ تمرين افتراضي لتحرير رهائن من داخل قاعة السينما.

كما قدم الطلبة المتخرجون، خلال الاحتفالية عروضا لتقنيات الدفاع الذاتي.