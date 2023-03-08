وزير الداخلية يشيد بدور المرأة الشرطية في الحفاظ على أمن المواطن

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ. بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” (الجزائر العاصمة)، على احتفالية بمناسبة احياء اليوم العالمي للمرأة.

كما نوه الوزير بـ”الدور البارز” للمرأة الجزائرية في عملية البناء والتشييد. مشيدا في ذات السياق بـ”الالتزام الدائم للمرأة الشرطية في الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات. جنبا إلى جنب مع زميلها الرجل”.

من جهته، عبر المدير العالم للأمن الوطني عن افتخاره بالمرأة الشرطية التي أصبحت –كما قال– “تتبوأ أعلى المناصب والمسؤوليات”.

في حين، تمّ تكريم المجاهدتين زهور ونيسي (وزيرة سابقة) ويمينة تونسي، زوجة المدير العام الأسبق للأمن الوطني المجاهد العقيد علي تونسي. ومنتسبات الأمن الوطني وممثلات عن الأسلاك الأمنية والمؤسسات الإعلامية.

كما تم تكريم عائلتي مفتش الشرطة شالة سمير وحافظ الشرطة هواري عبد الرحيم. التابعين قيد حياتهما لأمن ولايتي تيزي وزو والجزائر العاصمة، اللذان توفيا أثناء تأدية مهامهما النبيلة.

رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى الجزائرية

ووجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس.

في حين، جاء في نص الرسالة “تحيي الـمرأة الجزائرية العيدَ العالمي للمرأة. وهي تواصل خوْض تحديات بناء الدَولة الحديثة والـمجتمع الذي يسوده الاستقرار وتَطبعه السكينة. معتزةً بانتمائـها إلى شعبٍ حرٍ أصيل. يخلِّد تضحيات بناته اللواتي. سَجَّلنَّ أَقْوَى المَواقِف وأَسْمَى معاني الروح الوطنية. في أَصْعَب الـمِحن”.

كما أضاف رئيس الجمهورية “لقد كانت الـمرأة الجزائرية إبَّان ثَوْرة التحرير الـمجيدة مثالًا للشَّجاعة مكافحة ومناضلةً وفدائيةً. تَردَّدت أصداء كفاحها الـملهم عنوانًا للتعلُق بالحريَّة والكرامة. وغدت بـمآثرها رمزا للغيرة على الأرْضِ والشَّرف. وانخرطت بالتزامٍ وإباء – في الأَمْس القريب -. في دَحر شرورِ الإرهابِ الهمجي، الذي استَـهدَفَ ضرب الدّولة الوطنية ومؤسَساتـها. فلا غرو أن تَسري في دماء الـمرأة الجزائرية. التي تحمل هذا الإرث العظيم من المَجْد. روح التحدِّي، وعزيمة تَحقِيق النجاح. أسْوَة بِحَرَائِر الجزائر من طِينَةِ اللائي أَنْجَبْنَ أَبْطال نوفمبر”.