وزير الداخلية يشيد بعمل المجلس الأعلى للشباب

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابرهيم مراد. بالعمل الذي تقوم به هيئة المجلس الأعلى للشباب لاسيما على المستوى المحلي. باعتبارها همزة وصل لايصال انشغالات وطموحات فئة الشباب.

وخلال استقبال الوزير، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء مكتب المجلس. أشاد مراد بالعمل الذي تقوم به هذه الهيئة الدستورية لاسيما على المستوى المحلي.

كما جدد مراد التأكيد على استعداد القطاع الوزاري لضمان كل الدعم والمرافقة للمجلس، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ملتزما بهذا الخصوص بتعزيز التشاور مع ممثلي المجلس على المستويين المركزي والمحلي من خلال لقاءات دورية.

ومن جهته، أثنى رئيس المجلس الأعلى للشباب والوفد المرافق له على المرافقة والدعم اللذين يتلقاهما المجلس منذ تنصيبه من قبل مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما استعرض سبل وآفاق تكثيف العمل المشترك بما يخدم تطلعات الشباب.