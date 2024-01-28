وزير الداخلية يطلع على القدرات الهامة للولاية المنتدبة آفلو

تابع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عرضا حول المؤشرات التنموية للولاية المنتدبة آفلو، من تقديم والي ولاية الأغواط.

وجاء هذا، حسب بيان لوزارة الداخلية، على هامش إشراف الوزير، على تنصيب الوالي المنتدب لآفلو، اليوم الأحد.

وتضمن العرض تقديما للمؤهلات التنموية للولاية لاسيما ما تعلق بالفلاحة وتربية المواشي.

وكذا قدرات مناطق النشاطات ببلديتي آفلو وقلتة سيدي ساعد، فضلا على مؤشرات مصنع الإسمنت الذي ساهم في جهود التصدير الوطنية بكمية عادلت 200 ألف طن خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

كما تم عرض القدرات الهامة للمنطقة التي تفتح آفاقا في مجال النباتات الصيدلانية، والأعشاب الطبية. وإنتاج الجلود ونشاطات الصناعات التحويلية والغذائية.