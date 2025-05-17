وزير الداخلية يطمئن المتضررين من التقلبات الجوية.. سنتخذ كل التدابير للتكفل بالمواطنين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، من ولاية تيارت، أن السلطات العمومية تسهر على الوقوف باستمرار إلى جانب المواطن لاسيما خلال الظروف الاستثنائية و الصعبة، مطمئنا أن هذه الزيارة التي أقرّها رئيس الجمهورية ترمي إلى ضمان اتخاذ التدابير التي من شأنها التكفل بكل انشغالات المواطنين.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه في مستهل زيارة المعاينة للمناطق المتضررة جراء التقلبات الجوية الأخيرة، تفقد مراد. رفقة كل من محمد رخروخ، وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، وطه دربال، وزير الري، آثار التساقط المعتبر الذي شهدته ولاية تيارت.

حيث تم الوقوف بمعية السلطات المحلية للولاية و الولاية المنتدبة قصر الشلالة على حجم الأضرار المسجلة ببلدية زمالة الأمير عبد القادر. وبلدية سرغين.

كما تمت معاينة المنشآت التي تأثرت بفعل السيول المعتبرة، اين تم الإصغاء لمواطني و فلاحي المنطقة. الذين رفعوا انشغالات متعلقة بحجم الخسائر التي مستهم، و أخرى ذات طابع تنموي.

و بالمناسبة أكد وزير الداخلية، أن السلطات العمومية تسهر على الوقوف باستمرار إلى جانب المواطن لاسيما خلال الظروف الاستثنائية والصعبة، مطمئنا أن هذه الزيارة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترمي إلى ضمان اتخاذ التدابير التي من شأنها التكفل بكل انشغالات المواطنين.

مضيفا أن الوتيرة التنموية تصاعدية عبر جميع مناطق الوطن،فيما يتم وفق متابعة حريصة، و بصفة تدريجية. إحصاء واستدراك مختلف النقائص التي قد تسجل.

و خلال لقائه بالفرق المتخصصة المسخّرة في الميدان منذ الساعات الأولى للتقلبات الجوية، أثنى السيد الوزير على جهودها و فعالية تدخلاتها التي مكنت من إنقاذ مئات من المواطنين من خطر محقق، وفق البيان نفسه.

كما دعا إلى مواصلة العمل التحضيري و تكثيف المناورات الافتراضية و التمارين المتعددة المخاطر. قصد تحسين جاهزية الفرق و استجابتها العاجلة و الفعالة عند أي طارئ.

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