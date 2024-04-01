وزير الداخلية يطمئن على قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بمستشفى زرالدة

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد رفقة المدير العام للحماية المدنية، اليوم الإثنين، إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة.

وتنقل مراد إثر حادث إصابة قائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف بحروق من الدرجة الثانية في جميع أنحاء الجسم. أثناء عملية تدخل في انفجار صهريج شاحنة لنقل المواد سريعة الالتهاب. وذلك للاطمئنان عن حالته الصحية وظروف التكفل الطبي به، متمنيا له الشفاء العاجل.

للإشارة، فإن المصاب تم إجلاؤه ليلة أمس إلى مستشفى زرالدة للحروق الكبرى عبر مروحية تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية.