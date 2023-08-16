وزير الداخلية يعاين مشروع الطريق الإجتنابي بخنشلة

عاين صبيحة اليوم الأربعاء، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم. مشروع انجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة وهذا في اطار برنامج الزيارة التفقدية التي قاته إلى الولاية بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال تفقده للمشروع شدد الوزير على الإلتزام بتسليمه في آجاله المحددة والمقدرة بـ 16 شهرا.

حيث سيساهم مشروع انجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة على طول 20 كلم. على تسهيل حركة المرور والقضاء على النقاط السوداء للحركة المرورية .والربط بين شمال الولاية وجنوبها من خلال تحديث محاورهذا الطريق.

كما عاين الوزير ببلدية ششار مشروع انجاز الطريق الولائي رقم 8 الرابط بين ششار وسيار الميتة على طول 66 كلم.