وزير الداخلية يعزي رئيس دائرة بني سليمان في وفاة والدته وإبنيه

بعث وزير الداخلية والجماعات المحلية برسالة تعزية إلى رئيس دائرة بني سليمان بولاية المدية معوج بلال. بعد وفاة والدته وإبنيه إثر حريق شبّ بمنزله الوظيفي.

وجاء في رسالة التعزية التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”. “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. تلقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نبأ الفاجعة الأليمة التي ألمت بكم إثر وفاة المغفور لهم والدتكم وابنيكم”.

كما تقدم وزير الداخلية أصالة عن نفسه و باسم جميع موظفي و إطارات الإدارة المركزية و الجماعات المحلية، بأخلص التعازي و أصدق عبارات المواساة، لرئيس الدائة. سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. ويلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان.