وزير الداخلية يعزي عائلة الشهيد مخبي وليد بميلة

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ووزيرة التضامن الوطني الأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو. تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لعائلة شهيد الواجب الوطني مخبي وليد الذي استشهد بولاية بجاية على إثر الحرائق الاخيرة.

وفي معرض تقديم التعازي لوالد المرحوم، ذكر الوزير بمظاهر التضحية والاستبسال من أجل الوطن التي أبان عنها الشهيد وزملاءه من أفراد الجيش الوطني الشعبي وبطولاتهم لحفظ الأرواح.

كما جدد ذات المسؤول إلتزام السلطات العمومية بمرافقة أهالي الضحايا لتجاوز هذه المحنة. يشار أن الوزيران قدما للعائلة الاعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية.