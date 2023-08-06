وزير الداخلية يعزي عائلة شهيد الواجب الوطني بتيارت

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد رفقة وزيرة التضامن كوثر كريكو، اليوم الأحد، بولاية تيارت لتقديم واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب الوطني بن خليفة فيصل الذي استشهد جراء الحرائق الأخيرة بولاية بجاية.

ويأتي مواصلة لتقديم واجب العزاء، بتكليف من رئيس الجمهورية، لعائلات أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة.

الوزيران قدما تعازي رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لعائلة شهيد الواجب الوطني بن خليفة فيصل. كما قدما للعائلة الاعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية.

وبالمناسبة، حيا الوزير عائلة الشهيد على سمات الصبر والفخر بنيل ابنهم شرف الشهادة، معتبرا أنه و زملاءه قدموا درسا في الوطنية و التضحية من أجل الوطن.

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