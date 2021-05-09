وزير الداخلية يعزي عائلة عون الحماية المدنية يوسف عرايسية

تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتعازيه الخالصة، إلى عائلة عون الحماية المدنية يوسف عرايسية.

وجاء في رسالة التعزية: “تلقيت نبأ وفاة إبنكم خلال عملية تدخل لإخماد حريق شب في سكن بحي قصديري بالحي الجديد بالحجار في عنابة”.

وأضاف الوزير: “أتقدم إليكم بإسمي الخاص ونيابة عن العاملين في قطاع الداخلية بوافر التعازي وأصدقها”.

كما تقدمت المديرية العامة للحماية المدنية، بإسم المدير العام وكافة مستخدمي القطاع، بأخلص التعازي والمواساة إلى كل عائلة الفقيد.

وبدوره، تقدم مدير الحماية المدنية لولاية عنابة، بإسمه وبإسم كافة موظفي الحماية عن أصدق المواساة وأخلص التعازي لعائلة الفقيد.

وتوفي عون الحماية المدنية، يوسف عرايسية، اليوم الأحد، أثناء تأدية مهامه.