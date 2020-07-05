وزير الداخلية يعزي في وفاة اللواء حسان علايمية

الوطني
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وزير الداخلية يعزي في وفاة اللواء حسان علايمية
بقلم معين تيت

تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بتعازيه الخالصة إثر وفاة اللواء حسان علايمية.

وجاء في نص تعزية الوزير على الصفحة الرسمية للوزارة في “الفايسبوك”:”إنه لا يسعني في عزّ بلائكم هذا إلا أن أعرب لكم باسمي وباسم كافة إطارات وموظفي الوزارة عن تعازي الخالصة”.
مضيفا بالقول:”سائلا الله عزّ وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان”.
وختم كمال بلجود نص تعزيته لعائلة الفقيد قائلا:”عظّم الله أجركم وأحسن عزاءكم وصب عليكم من شآبيب الرحمة والسلوان”.


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