وزير الداخلية يعزي والي بومرداس الجديدة عقب وفاة والدها

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اليوم السبت، تعازيه الى والي بومرداس الجديدة نعام فوزية، عقب وفاة والدها.

وجاء في نص التعزية عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية:

“إلى السيدة نعامة فوزية، والي ولاية بومرداس .. بسم الله الرحمـن الرحيـم.

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي و َادْخُلِي جَنَّتِي”. صدق الله العظيم .

بقلوب عامرة بالإيمان ومؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقى السيد #ابراهيم_مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نبأ وفاة المغفور له باذن الله والد السيدة فوزية نعامة والي ولاية بومرداس.

وإثر هذه المصاب، يتقدم السيد الوزير، أصالة عن نفسه و باسم جميع موظفي و إطارات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأخلص التعازي و أصدق عبارات المواساة، إلى عائلة المرحوم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.إنا لله و إنا إليه راجعون.”

يذكر ان والي ولاية بومرداس الجديدة فوزية نعامة تم تنصيبها على رأس الولاية، صباح اليوم، من طرف وزير الداخلية.