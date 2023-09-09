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وزير الداخلية يعزي والي بومرداس الجديدة عقب وفاة والدها

بقلم خالد شودار
وزير الداخلية يعزي والي بومرداس الجديدة عقب وفاة والدها
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قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، اليوم السبت، تعازيه الى والي بومرداس الجديدة نعام فوزية، عقب وفاة والدها.

وجاء في نص التعزية عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية:

“إلى السيدة نعامة فوزية، والي ولاية بومرداس .. بسم الله الرحمـن الرحيـم.
“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي و َادْخُلِي جَنَّتِي”. صدق الله العظيم .
بقلوب عامرة بالإيمان ومؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقى السيد #ابراهيم_مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نبأ وفاة المغفور له باذن الله والد السيدة فوزية نعامة والي ولاية بومرداس.
وإثر هذه المصاب، يتقدم السيد الوزير، أصالة عن نفسه و باسم جميع موظفي و إطارات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأخلص التعازي و أصدق عبارات المواساة، إلى عائلة المرحوم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.إنا لله و إنا إليه راجعون.”

يذكر ان  والي ولاية بومرداس الجديدة  فوزية نعامة  تم تنصيبها على رأس الولاية، صباح اليوم، من طرف وزير الداخلية.

رابط دائم : https://nhar.tv/B8e5K
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