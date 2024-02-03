وزير الداخلية يعزي والي تندوف في وفاة والدته

تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأخلص عبارات التعازي لعائلة والي ولاية تندوف دحو مصطفى، إثر وفاة والدته.

وجاء في تعزية الوزير ” وإثر هذا المصاب، يتقدم الوزير، أصالة عن نفسه و باسم جميع موظفي و إطارات الإدارة المركزية و الجماعات المحلية، بأخلص التعازي و أصدق عبارات المواساة، لكل العائلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان”.

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