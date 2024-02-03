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الوطني

وزير الداخلية يعزي والي تندوف في وفاة والدته

بقلم عايدة.ع
وزير الداخلية يعزي والي تندوف في وفاة والدته
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تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأخلص عبارات التعازي لعائلة والي ولاية تندوف دحو مصطفى، إثر وفاة والدته.

وجاء في تعزية الوزير ” وإثر هذا المصاب، يتقدم الوزير، أصالة عن نفسه و باسم جميع موظفي و إطارات الإدارة المركزية و الجماعات المحلية، بأخلص التعازي و أصدق عبارات المواساة، لكل العائلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته  وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان”.

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