وزير الداخلية يعقد جلسة عمل مع نظيره الإيطالي بروما

عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، جلسة عمل مع نظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، بمقر وزارة الداخلية الإيطالية بالعاصمة روما. بحضور أعضاء الوفدين المرافقين للجانبين. وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجمهورية الإيطالية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الداخلية الإيطالي بالوزير والوفد المرافق له، معربا عن تقديره لتلبية الدعوة. كما نوّه سعيود حرص قائدي البلدين على الارتقاء بالعلاقات “الجزائرية-الإيطالية” إلى مستويات أرحب. مؤكدا أن هذه الديناميكية الإيجابية تشكل حافزا لمواصلة توسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

شكلت مسألة الهجرة غير الشرعية أحد أبرز محاور المحادثات، حيث ثمّن الجانب الإيطالي الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في التصدي لهذه الظاهرة. مشيدا بالمقاربة الشاملة و المتوازنة التي تجمع البعد الإنساني للظاهرة و التحديات الأمنية ذات الصلة وكذا البعد التنموي المرتبط بإشكالية الهجرة في أفريقيا

والنتائج المحققة في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. ومؤكدا ارتياح إيطاليا لمستوى التعاون القائم مع الجزائر في هذا المجال.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل تعزيز التنسيق الأمني وتكثيف التعاون العملياتي بين المصالح المختصة في البلدين. بما يسمح بالحد من الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة توسيع مجالات التعاون الثنائي، لاسيما في ميادين التعاون الشرطي، والتكوين، و تبادل الخبرات، و تطوير آليات العمل المشترك. بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و إيطاليا ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور