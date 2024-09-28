وزير الداخلية يفتتح السنة التكوينية بالمدرسة الوطنية للإدارة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، على مراسم افتتاح السنة التكوينية 2025/2024 بالمدرسة الوطنية للإدارة.

وحضر مراسم الإفتتاح، وسيط الجمهورية وولاة الجزائر، البليدة، تيبازة وبومرداس وعدد من الإطارات السامية للدولة. كما شهدت الفعاليات مشاركة هامة لأساتذة المدرسة وطاقمها المشرف.

وأكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة بالظروف الحسنة التي ميزت إلتحاق الدفعة الجديدة الخامسة والخمسين، داعيا منتسبيها إلى بذل جهود التحصيل العلمي على مستوى هذا الصرح العريق والتشبع بثقافة الخدمة العمومية.

كما أكد عزم المدرسة على تكييف المنظومة #التكوينية بما يتماشى مع الرهانات الحالية لاسيما ما تعلق بالارتقاء بالتسيير العمومي، والتحول الرقمي. مع المضي في تعزيز برامج #التعاون_الدولي والتبادل المثمر للخبرات.

وخصص الدرس الافتتاحي لموضوع “المسير العمومي بين متطلبات السياق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج”.