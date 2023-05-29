قناة النهار وزير الداخلية يقف على حجم الأضرار ويعاين الخسائر بفوكة تيبازة بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ماي 2023 - 14:29 شارك غرِّد أرسل 39 0 وزير الداخلية يقف على حجم الأضرار ويعاين الخسائر بفوكة تيبازة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KnFRt اقرأ أيضا تيارت : القمامة تغزو مجاري قنوات صرف المياه وسط تخوفات من الفيضانات قناة النهار 28 ماي الشيخ النوي: سكنات في ميلة أكل عليهم الدهر وشرب تم توزيعهم بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 18 ماي رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى دولة البرتغال قناة النهار 22 ماي مشتقات التمور من "مش دقلة " تشهد إستهلاكا واسعا داخل و خارج الوطن قناة النهار 22 ماي الجلفة.. عشرينية تلد 04 توائم بمستشفى الطفل والأم وجميعهم في صحة جيدة قناة النهار 21 ماي سمير فرحات ديون الحالية بخصوص المؤسسات الإستشفائية قدرت بـ 187 مليار دينار قناة النهار 08 ماي الشيخ النوي: ظاهرة دخيلة وغريبة في المساجد الجزائرية.. كراسي جماعية مثبتة أثناء الصلاة قناة النهار 11 ماي تربية: تلاميذ المدرسة الخاصة "بذور المعرفة" في زيارة لقناة النهار قناة النهار 18 ماي ارزقي رمان لأحد الصحفيين .." صحّحوا النتيجة في الموقع ديالكم كونوا ايجابيين" قناة النهار 09 ماي إنطلاق إختبارات الفصل الثالث لأقسام الرابعة متوسط قناة النهار 16 ماي