وزير الداخلية يقف على مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة بالمسيلة

حل صبيحة اليوم السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، السعيد سعيود، بولاية المسيلة في زيارة عمل وتفقد للوقوف على مدى التكفل بآثار التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وتتضمن الزيارة لقاءً تفاعليا مع ممثلي المجتمع المدني بمدينة سيدي عيسى، يخصص للإصغاء لانشغالات المواطنين. وبحث سُبل التكفل بها، إضافة إلى لقاء مع السلطات المحلية لعرض وتقييم التدابير المتخذة. في إطار مواجهة الانعكاسات الناجمة عن الاضطرابات الجوية الأخيرة.

كما سيسمح اللقاء بتقييم فعالية الإجراءات الميدانية والوقوف على النقائص المسجلة قصد تعزيز آليات التدخل وتحسين التكفل بالمواطن.

