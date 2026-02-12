وزير الداخلية يكشف..توزيع الحافلات المستوردة يبدأ في المدن الكبرى

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، أن توزيع الحافلات المستوردة سيبدأ تدريجيا عبر المدن الكبرى. على غرار العاصمة، وهران، سيدي بلعباس، قسنطينة و عنابة.

وأوضح وزير الداخلية، أن المرحلة القادمة من عملية توزيع الحافلات المستوردة ستكون عبر أربع ولايات من شرق الوطن . مشيرا إلى ان خلال نهاية شهر مارس المقبل سيتم القضاء على مشكل مركبات نقل المسافرين في الجزائر.

