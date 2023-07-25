قناة النهار وزير الداخلية يكشف حصيلة الحرائق ويعد المتضررين بتعويض الخسائر المادية بقلم قناة النهار نشر في 25 جويلية 2023 - 21:39 الجزائر شارك غرِّد أرسل 9 0 رابط دائم : https://nhar.tv/pOp2X اقرأ أيضا صحة: بعد إنتشار خبر تسجيل حالات "الإيبولا" في الجزائر .. هذه الحقيقة الكاملة قناة النهار 19 جويلية النوي يرد بقوة على كل من يقف وراء مواقع التواصل و ينتقد الدولة الجزائرية بسبب حرائق الغابات قناة النهار 25 جويلية وزير السكن طارق بلعريبي يكشف الجديد حول "عدل 3" قناة النهار 06 جويلية شاهد..التلميذ سعد سعدودي يقوم بعمليات معقّدة في بلاطو النهار وكل الإجابات كانت صحيحة قناة النهار 16 جويلية قسنطينة / إبتدائية سفاري حسين .. مدرسة نموذجية بطريقة إبداعية قناة النهار 08 جويلية بجاية: وزير الداخلية يعاين ميدانيا المناطق المتضررة من الحرائق قناة النهار 25 جويلية البليدة: الأشجار المثمرة تعاني الجفاف لغياب السقي .. والفلاحون يدقون ناقوس الخطر قناة النهار 10 جويلية رئيس الجمهورية يشراف على حفل تخرج الدفعات العسكرية لسنة 2022 2023 قناة النهار 09 جويلية شاهد..كيف تم الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات في وهران قناة النهار 17 جويلية البويرة / إخماد الحريق الذي نشب بأعالي جبال صحاريج بقرية تعساسين قناة النهار 18 جويلية