وزير الداخلية يكشف عن صفقة شراء طائرة قاذفة للمياه واستئجار 6 طائرات أخرى

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم، عن شراء طائرة قاذفة للمياه واستئجار 6 طائرات أخرى خلال الأيام القادمة. وهذا إستعدادا لمواجهة أي حرائق محتملة خلال موسم الصيف.

وفي جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية للنواب أوضح مراد أنّ “وزارة الدفاع الوطني باشرت الإجراءات اللازمة لاقتناء 4 طائرات روسية الصنع، والتي كان من المفترض استلامها لولا تداعيات الأزمة في أوكرانيا”.

وتايع الوزير في ذات السياق انه “سيتم استلام طائرة في الأسابيع القليلة القادمة إلى جانب استئجار 6 طائرات أخرى مرفقة بطاقم تقني خلال الأيام القادمة. إلى جانب إطلاق مناقصة لشراء 6 طائرات متوسطة الحجم مختصة في إطفاء الحرائق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية”.

وأكد وزير الداخلية في رده على على سؤال حول تقييم القدرات البشرية والمادية لمصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات في مجال الوقاية ومواجهة الكوارث الطبيعية أن قطاعه “تحرص على تعزيز القدرات المادية والبشرية لجهاز الحماية المدنية، من خلال تزويده بالعنصر البشري المتخصص والوسائل اللازمة لأداء مهامه مع ضمان توزيع وحداته على مستوى مختلف ولايات الوطن”.

واشار مراد إلى “إنشاء 50 فرقة للدعم والتدخل الأولي مختصة في الإنقاذ تحت الردوم، تضم أكثر من 5 آلاف عون للتدخل بين 2 و12 ساعة، وفرق أخرى للبحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية تتكون من 86 عنصراً لكل فرقة”.