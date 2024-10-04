وزير الداخلية يلتقي بنظيره الليبي

إلتقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الجمعة، بإيطاليا، بنظيره الليبي، عماد مصطفى الطرابلسي.

وتم هذا اللقاء، على هامش اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 المنعقد بمدينة ميرابيلا اكلانو الإيطالية.

وبحث الطرفان، سبل تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين. لاسيما في قطاع الداخلية.

كما تناول الطرفان مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجال الأمني.

بالإضافة الى سبل ووسائل تعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين قطاع الداخلية في البلدين.