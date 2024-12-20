وزير الداخلية يلتقي نظيره التونسي

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، من طرف نظيره وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها لتونس.

وحسب بيان للوزارة، سمح اللقاء بالإشادة بمستوى التعاون الثنائي بين القطاعين. والتقدم الذي يشهده في مختلف المحاور ذات الصلة باختصاص القطاعين الوزاريين. والمندرجة في سياق العلاقات المتميزة بين الجزائر وتونس، المجسدة للإرادة السياسية لرئيسي البلدين.

كما وجدد الوزيران التزامهما بمواصلة العمل المشترك لمجابهة مثلى لمختلف التحديات المشتركة على الصعيد الأمني والتنموي.

واتفق الطرفان على تقييم ما تم تحقيقه بخصوص تنمية المناطق الحدودية للبلدين منذ آخر لقاء للجنة المشتركة شهر جانفي 2024 بالجزائر.

وأكد الطرفان، على أهمية تعاضد الجهود وتعزيز التنسيق لمكافحة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.