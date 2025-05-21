 وزير الداخلية ينصب الأمين العام الجديد للوزارة ومدير الديوان 

أشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، على تنصيب كل من محمود جامع، بصفته أمينا عاما للوزارة، وأنيس فتح الدين العكروف، بصفته رئيسا للديوان.

وجرت مراسم التنصيب بمقر الوزارة وبحضور المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للحماية المدنية، ووالي ولاية الجزائر. بالإضافة إلى الإطارات السامية من مسؤولي المديريات العامة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.

وبالمناسبة، أكد مراد أن تعيين محمود جامع، أمينا عاما للوزارة، الموسوم بثقة رئيس الجمهورية، والقائم على معياري الكفاءة والخبرة، من شأنه إعطاء دفع هام لمتابعة مختلف الملفات القطاعية، وتحقيق التقدم المنتظر في المشاريع الجاري استكمالها.

وشدد مراد على ضرورة مواصلة إيلاء العناية الخاصة لتنفيذ السياسات العمومية ذات الأثر المباشر على المواطن. كما أكد الوزير على التغطية الأمنية وحماية المواطن وممتلكاته من مختلف التهديدات، وكذا تحسين فعالية الاستجابة عند كل طارئ.

وخلال مراسم التنصيب، ذكر الوزير بضرورة تعزيز الجهد بالتنسيق مع الجماعات المحلية قصد التحسين المتواصل للإطار المعيشي للمواطن. والارتقاء بالخدمات العمومية المقدمة بما يستجيب لتطلعات مختلف فئات المجتمع ووفق خصوصيات كل منطقة.

ووجه الوزير بضرورة تسريع وتيرة الرقمنة، وتحقيق تقدم في مختلف الورشات القطاعية. على المستويين المركزي والمحلي، مع مواصلة رفع تحدي التنمية المحلية المنصفة عبر ولايات الوطن.

وفي الأخير، أسدى مراد عددا من التعليمات الرامية للتحضير الأمثل لموسم الاصطياف، واتخاذ الترتيبات الضرورية لاجتياز امتحانات نهاية السنة في أمثل الظروف. مع العمل على التحضير الاستباقي للدخول الاجتماعي القادم.