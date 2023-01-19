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وزير الداخلية ينعي شهيد الواجب مُفتش الشرطة شالة سمير

بقلم نادية بن طاهر
وزير الداخلية ينعي شهيد الواجب مُفتش الشرطة شالة سمير
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تقدم وزير الداخلية، إبراهيم مراد، بأخلص تعازيه، إلى عائلة مفتش شرطة ولاية تيزي وزو شالة سمير.

وجاء في رسالة التعزية: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نبأ وفاة المغفور له بإذن الله شالة سمير، مفتش شرطة أثناء أداء مهامه”.

وإثر هذا المصاب، يتقدم الوزير، أصالة عن نفسه و باسم جميع موظفي وإطارات الإدارة المركزية والجماعات المحلية، بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة، إلى عائلة المرحوم. ومن خلالها كافة زملائه بسلك الأمن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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