وزير الداخلية ينقل رسالة شكر من رئيس الجمهورية للحماية المدنية

نقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رسالة شكر وتقدير من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى المدير العام للحماية المدنية. وكافة منتسبي هذا السلك.

وجاءت رسالة الشكر والتقدير من الرئيس تبون، عرفانًا بالنتائج المتميزة التي حققتها الحماية المدنية على المستويين الوطني والدولي. سواء في مجال التدخلات الميدانية أو عمليات الإغاثة والمرافقة في مختلف الظروف.

للإشارة، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الأحد، بمنطقة واد الكراش بالشريعة بولاية البليدة، على مناورة ميدانية واسعة النطاق لمحاكاة مكافحة حرائق الغابات. بحضور المدير العام للأمن الوطني علي بداوي والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام. إضافة إلى السلطات المحلية وممثلي مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

واستمع الوزير إلى عرض حول مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لموسم 2026، تضمن مختلف التدابير الوقائية والتنظيمية والعملياتية. إلى جانب الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة لمواجهة هذا النوع من الأخطار.

وألقى الوزير كلمة أبرز فيها الدور المحوري والفعال الذي تضطلع به مصالح الحماية المدنية في التصدي لحرائق الغابات وإخمادها. مثمنًا جهود مختلف الأسلاك الأمنية، وعلى وجه الخصوص أفراد الحماية المدنية، إلى جانب مساهمة المجتمع المدني.

كما أكد أن النتائج المحققة تعكس تضافر جهود جميع المتدخلين، وأن العمل التشاركي أثبت نجاعته وفعاليته ميدانيًا. رغم الظروف المناخية التي ساهمت في ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق. مشيرًا إلى أن سرعة وفعالية التدخلات أسهمتا بشكل ملحوظ في الحد من الخسائر البشرية والمادية. وحماية الأرواح والممتلكات.

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