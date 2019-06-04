وزير الداخلية يهنئ الجزائريين بعيد الفطر

الوطني
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وزير الداخلية يهنئ الجزائريين بعيد الفطر
بقلم أمينة داودي

هنأ وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، الشعب الجزائري، ولكل إطارات و موظفي وزارة الداخلية بمناسبة عيد الفطر.

وقال في رسالة له عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، “أتقدم هنئ كل الشعب الجزائري وكل إطارات و موظفي وزارة الداخلية.

وكذا التابعين للجماعات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية و على رأسها أفراد الجيش الوطني الشعبي”.

“خاصة منهم أولئك المرابطين على حدود الوطن، بأحر التهاني وأطيب التبريكات، مُتمنيا لهم و لذويهم وافر الصِّحة والعافية و الهناء، و لجزائرنا الحبيبة كل الخير و الوحدة و الإزدهار .
“تقبل الله صيامكم و صالح أعمالكم، أتم بالعيد فرحتكم، وكل عام و أنتم بألف خير.


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