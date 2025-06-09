وزير الداخلية يهنئ منتسبي القطاع ويشيد بمجهوداتهم

أشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، على حفل تبادل تهاني عيد الأضحى المبارك.

وبمناسبة هذا الحفل الذي تم بحضور الأمين العام للوزارة وكل من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية. إلى جانب الإطارات السامية ومسؤولي الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية. عبر الوزير عن خالص التهاني لجميع منتسبي قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. على المستوى المركزي و المحلي، مشفوعة بتمنياته للجميع بدوام الصحة والسداد ومواصلة جهود خدمة الوطن. والمواطن في مختلف المجالات الحيوية التي يعنى بها القطاع.

ونوه الوزير بالتجند الكبير لإطارات ومستخدمي الجماعات المحلية خلال أيام العيد لضمان سير المرافق العمومية المحلية. فضلا على أداء مهامهم بكل مسؤولية ومهنية لتوفير الشروط المثلى لفائدة المواطنين لقضاء العيد في كنف الطمأنينة والهدوء.

كما أثنى مراد على التواجد النوعي لمنتسبي الأمن الوطني، وحرصهم الملموس خلال أيام العيد على تأمين المواطن. منوها بالعمليات الهامة التي تمت خلال هذه الأيام في مواجهة الجريمة بأنواعها.

وبالموازاة عبر الوزير عن خالص تقديره لجهود المداومات المركزية والمحلية للحماية المدنية التي تم تنصيبها للوقاية من مختلف المخاطر. لاسيما في إطار جهاز اليقظة للوقاية من حرائق الغابات، وأثنى على نتائج عديد عمليات التدخل على إثر حوادث مختلفة. لانقاذ المواطنين وصون أرواحهم وممتلكاتهم.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الداخلية أن كل هذه الجهود تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحذو منتسبي القطاع. كما أنها تساهم في تعزيز التماسك والتلاحم الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.

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